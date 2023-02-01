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"Можем зайти далеко". Хабек боится, что ФРГ станет участницей войны, дав Украине самолеты

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 11:29
Роберт Хабек и Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Сейчас важно как можно быстрее передать Силам обороны обещанные танки Leopard 2 и Abrams, однако тема поставок Украине западной боевой авиации или кораблей пока несвоевременна. Об этом заявил в интервью ZDF вице-канцлер Роберт Хабек, обосновав такое мнение опасениями, что в противном случае Германия якобы может стать участницей войны России против Украины.

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Как выразился немецкий министр экономики, он "не очень хорошо" оценивает дебаты о подлодках или самолетах для ВСУ.

"Это не то, что сейчас будет. <...> Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители", – сказал Хабек и затем добавил, что не только в данный момент, но и "вообще", потому что "есть различие между танками и истребителями или военно-морской техникой, и я думаю, что мы должны сохранить это различие".

СПРАВКА. После разблокирования поставок западной бронетехники военно-политическое руководство Украины форсирует тему передачи Силам обороны западных истребителей. Канцлер Германии Олаф Шольц на конец января 2023 года категорически был против этого, как и некоторые из тех немецких политиков/чиновников, которые ранее активно лоббировали предоставление ВСУ танков. Общая мысль у тех, кто против – "это же не танки, это уже другое". Аналогичная аргументация наблюдалась перед каждым из этапов усиления военной помощи Украине.

По его словам, с самого начала полномасштабной войны речь шла о "балансировании" в "максимальной поддержке Украины, не позволяя Германии, Европе или миру ввязываться в эту войну".

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"Некоторые говорят, и я также уважаю эту обеспокоенность, что решение о поставках танков заходит слишком далеко. [Но] мы долго колебались, а может быть, и слишком долго, чтобы принять это решение", – признал вице-канцлер.

Сейчас, когда у Украины нет необходимой инфраструктуры и специалистов для принятия и обслуживания современных западных истребителей, они должны были бы обслуживаться странами-поставщиками, говорит он, – то есть членами НАТО.

Хабек опасается, что из-за этого "мы можем зайти слишком далеко и стать участниками войны".

Євген Пилипенко
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Германия война самолет истребитель авиация военная помощь роберт хабек
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