"Можем зайти далеко". Хабек боится, что ФРГ станет участницей войны, дав Украине самолеты

Сейчас важно как можно быстрее передать Силам обороны обещанные танки Leopard 2 и Abrams, однако тема поставок Украине западной боевой авиации или кораблей пока несвоевременна. Об этом заявил в интервью ZDF вице-канцлер Роберт Хабек, обосновав такое мнение опасениями, что в противном случае Германия якобы может стать участницей войны России против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как выразился немецкий министр экономики, он "не очень хорошо" оценивает дебаты о подлодках или самолетах для ВСУ.

"Это не то, что сейчас будет. <...> Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители", – сказал Хабек и затем добавил, что не только в данный момент, но и "вообще", потому что "есть различие между танками и истребителями или военно-морской техникой, и я думаю, что мы должны сохранить это различие".

По его словам, с самого начала полномасштабной войны речь шла о "балансировании" в "максимальной поддержке Украины, не позволяя Германии, Европе или миру ввязываться в эту войну".

Читайте также: Экс-глава Пентагона призвал дать ВСУ самолеты и ATACMS

"Некоторые говорят, и я также уважаю эту обеспокоенность, что решение о поставках танков заходит слишком далеко. [Но] мы долго колебались, а может быть, и слишком долго, чтобы принять это решение", – признал вице-канцлер.

Сейчас, когда у Украины нет необходимой инфраструктуры и специалистов для принятия и обслуживания современных западных истребителей, они должны были бы обслуживаться странами-поставщиками, говорит он, – то есть членами НАТО.

Хабек опасается, что из-за этого "мы можем зайти слишком далеко и стать участниками войны".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.