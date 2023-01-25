Новое табу. Шольц исключил возможность передачи Украине истребителей

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине Германией военных самолетов. Об этом он заявил во время общения с депутатами Бундестага, передает Handelsblatt.

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Внефракционный депутат немецкого парламента Роберт Фарле попросил Шольца прокомментировать требование бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника передать Киеву истребители.

Как отмечается, Шольц заявил, что Германия не позволит оказывать на себя давление и не будет посылать в Украину самолеты или наземные войска.

"Непосредственного участия солдат НАТО в войне в Украине не будет", – заявил Шольц.

До сегодняшнего дня главным табу Германии в поставках Западом военной помощи Украине была передача боевых танков Leopard 2.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

24 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уже определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – это F-16.

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Наталія Медведєва

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