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Новое табу. Шольц исключил возможность передачи Украине истребителей

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 15:11
Новое табу. Шольц исключил возможность передачи Украине истребителей - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине Германией военных самолетов. Об этом он заявил во время общения с депутатами Бундестага, передает Handelsblatt.

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Внефракционный депутат немецкого парламента Роберт Фарле попросил Шольца прокомментировать требование бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника передать Киеву истребители.

Как отмечается, Шольц заявил, что Германия не позволит оказывать на себя давление и не будет посылать в Украину самолеты или наземные войска.

"Непосредственного участия солдат НАТО в войне в Украине не будет", – заявил Шольц.

До сегодняшнего дня главным табу Германии в поставках Западом военной помощи Украине была передача боевых танков Leopard 2.

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Наталія Медведєва
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