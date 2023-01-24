Определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – Воздушные силы

Воздушные силы определились с типом самолета, который нужен на вооружении и, как там надеются, будет предоставлен Украине союзниками. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Полковник рассказал, что "авиационная тема никогда не сходила с повестки дня", и вопрос поставки западных боевых самолетов высшее военное руководство Украины постоянно держит на плаву.

"Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки (летного и инженерного состава. — ред.)", – сказал он.

Ранее Игнат сообщил LIGA.net, что ВС ВСУ хотят истребители F-16.

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К подготовке соответствующей аэродромной инфраструктуры будет подключено Министерство инфраструктуры, добавил он.

По его словам, "всеми усилиями делается все", чтобы переход Воздушных сил на новый самолет осуществился как можно быстрее.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

F-16 – самый массовый боевой самолет в мире c большим спектром вооружений.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

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Євген Пилипенко

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