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Определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 12:59
Определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – Воздушные силы - Фото
F-16 ВВС США (фото – Tristan McIntire, US Army)

Воздушные силы определились с типом самолета, который нужен на вооружении и, как там надеются, будет предоставлен Украине союзниками. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Полковник рассказал, что "авиационная тема никогда не сходила с повестки дня", и вопрос поставки западных боевых самолетов высшее военное руководство Украины постоянно держит на плаву.

"Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки (летного и инженерного состава. — ред.)", – сказал он.

Ранее Игнат сообщил LIGA.net, что ВС ВСУ хотят истребители F-16. 

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К подготовке соответствующей аэродромной инфраструктуры будет подключено Министерство инфраструктуры, добавил он.

По его словам, "всеми усилиями делается все", чтобы переход Воздушных сил на новый самолет осуществился как можно быстрее.

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Євген Пилипенко
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самолет авиация военная помощь f-16 воздушные силы Юрий Игнат
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