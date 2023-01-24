Определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – Воздушные силы
Воздушные силы определились с типом самолета, который нужен на вооружении и, как там надеются, будет предоставлен Украине союзниками. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.
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Полковник рассказал, что "авиационная тема никогда не сходила с повестки дня", и вопрос поставки западных боевых самолетов высшее военное руководство Украины постоянно держит на плаву.
"Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки (летного и инженерного состава. — ред.)", – сказал он.
Ранее Игнат сообщил LIGA.net, что ВС ВСУ хотят истребители F-16.
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К подготовке соответствующей аэродромной инфраструктуры будет подключено Министерство инфраструктуры, добавил он.
По его словам, "всеми усилиями делается все", чтобы переход Воздушных сил на новый самолет осуществился как можно быстрее.
- 20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.
- Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.
- F-16 – самый массовый боевой самолет в мире c большим спектром вооружений.
- Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.
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