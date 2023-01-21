Посол США в ОБСЕ: Ожидаю, что мы поддержим идею союзников дать Украине F-16
Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников передать Украине самолеты F-16. Об этом он заявил в интервью Delfi.
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У него спросили, готов ли Белый дом разрешить Нидерландам поставки F-16 Украине.
"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады, которые наши союзники внесли для Украины…. И поэтому я ожидаю, что в США будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", – сказал Карпентер.
На уточняющий вопрос, касается ли это истребителей, он ответил утвердительно.
- Нидерланды готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос правительства. Президент Зеленский попросил партнеров на следующем Рамштайне согласовать поставки Украине этих самолетов и дальнобойных ракет.
- F-16 – самый массовый боевой самолет в мире c большим спектром вооружений. Именно его хотят получить Воздушные силы, объяснял LIGA.net спикер ВС Юрий Игнат.
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