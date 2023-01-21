UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол США в ОБСЕ: Ожидаю, что мы поддержим идею союзников дать Украине F-16

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 08:03
Посол США в ОБСЕ: Ожидаю, что мы поддержим идею союзников дать Украине F-16 - Фото
Майкл Карпентер (скриншот видео Госдепа)

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников передать Украине самолеты F-16. Об этом он заявил в интервью Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У него спросили, готов ли Белый дом разрешить Нидерландам поставки F-16 Украине.

"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады, которые наши союзники внесли для Украины…. И поэтому я ожидаю, что в США будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", – сказал Карпентер.

На уточняющий вопрос, касается ли это истребителей, он ответил утвердительно.

  • Нидерланды готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос правительства. Президент Зеленский попросил партнеров на следующем Рамштайне согласовать поставки Украине этих самолетов и дальнобойных ракет.
  • F-16 – самый массовый боевой самолет в мире c большим спектром вооружений. Именно его хотят получить Воздушные силы, объяснял LIGA.net спикер ВС Юрий Игнат.

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет истребитель f-16 майкл карпентер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 