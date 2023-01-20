Зеленский призвал одобрить F-16 и дальнобойные ракеты для ВСУ на следующем Рамштайне
Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на открытии новой встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн". В своей речи он призвал союзников принять на следующей встрече решения о поставках в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности.
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"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор. В ваших силах создать победу", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил участников встречи и выразил уверенность, что с каждым новым Рамштайном единство Украины и союзников будет только укрепляться.
"Но есть ли у нас много времени? Нет", – сказал Зеленский, призвав союзников к быстрому принятию решений о военной помощи.
В своей речи он заявил, что Россия стремится уничтожить народы и Кремль должен проиграть.
- В ночь на 20 января 2023 года президент США Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
- О новых пакетах военной помощи также объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия.
- Нидерланды заявили о готовности рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если поступит такой запрос от Киева.
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