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Зеленский призвал одобрить F-16 и дальнобойные ракеты для ВСУ на следующем Рамштайне

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 12:46
Зеленский призвал одобрить F-16 и дальнобойные ракеты для ВСУ на следующем Рамштайне - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на открытии новой встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн". В своей речи он призвал союзников принять на следующей встрече решения о поставках в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности.

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"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор. В ваших силах создать победу", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил участников встречи и выразил уверенность, что с каждым новым Рамштайном единство Украины и союзников будет только укрепляться.

"Но есть ли у нас много времени? Нет", – сказал Зеленский, призвав союзников к быстрому принятию решений о военной помощи.

В своей речи он заявил, что Россия стремится уничтожить народы и Кремль должен проиграть.

  • В ночь на 20 января 2023 года президент США Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
  • О новых пакетах военной помощи также объявили Британия, ДанияЛитваЭстонияШвеция, Финляндия.
  • Нидерланды заявили о готовности рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если поступит такой запрос от Киева.

Читайте также: "Наступает решающий момент". Глава Пентагона обратился к союзникам в Рамштайне об Украине

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война рамштайн
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