Байден объявил новый пакет военной помощи Украине: Bradley, Stryker, Avenger и боеприпасы

В ночь на 20 января президент США Джо Байден объявил о 13-м с августа 2021 года пакете военной помощи Украине на сумму в $2,5 млрд, куда снова войдут боевые машины пехоты Bradley, другое оборудование и боеприпасы.

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Еще 50 "Брэдли" были переданы 6 января.

Помощь Силам обороны Украины берется из запасов армии США, подчеркнули в Пентагоне и выложили публичный список того, что поставляется/будет поставлено:

→ 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 патронами калибра 25 мм;

→ 90 бронетранспортеров Stryker с 20 минными катками;

→ 53 машины с противоминной защитой MRAP;

→ 350 бронеавтомобилей "Хамви" HMMWV;

→ 12 машин для транспортировки боеприпасов;

→ 22 тактические машины для буксировки вооружения;

→ 6 командно-штабных машин;

→ демонтажное оборудование для расчистки препятствий;

→ запчасти и другое полевое оборудование;

→ приборы ночного видения;

→ восемь зенитно-ракетных комплексов Avenger;

→ ракеты для ЗРК NASAMS;

→ ракеты к РСЗО HIMARS;

→ противорадиолокационные ракеты HARM;

→ около 2000 противотанковых ракет;

→ 20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

→ около 600 высокоточных артиллерийских снарядов 155 мм;

→ 95 000 артиллерийских снарядов 105 мм;

→ около 11 800 мин к минометам 120 мм;

→ свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию;

→ противопехотные мины Claymore.

Суммарно нынешняя администрация США выделила более $27,4 млрд военной помощи Украине. С 2014 года – более $29,5 млрд (и свыше $26,7 млрд c 24 февраля 2022 года).

19 января глава Минобороны Резников уже прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии, где сегодня состоится очередное заседание антироссийской коалиции. Ожидаются решения по танкам для Украины.

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Євген Пилипенко

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