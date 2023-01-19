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"Ждем отличных новостей": Резников уже на авиабазе Рамштайн

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 22:51
Алексей Резников (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Восьмая встреча в формате Рамштайн обязательно принесет отличные новости, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников

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Резников дал понять, что он уже находится на авиабазе Рамштайн, и опубликовал фотографию установленного на базе стенда с шевронами украинских подразделений, который он назвал "еще одним доказательством стремления Украины к интеграции в НАТО".

"Рамштайн-8 обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлениями!" – написал министр обороны.

  • 19 января группа из девяти стран пообещала оказать военную помощь Украине – десятки систем Stinger, вертолеты, танки, зенитные установки, пулеметы и другие виды вооружения.  
  • На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. 

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net 

Сергій Бережний
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Алексей Резников военная помощь рамштайн
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