​Танки, вертолеты и ПВО. Девять стран обещают "беспрецедентный" пакет помощи Украине

Группа из девяти стран пообещала оказать новую военную помощь Украине, назвав это "таллиннским обещанием". Пакет будет включать десятки систем Stinger, вертолеты, танки, зенитные установки, пулеметы и другие виды вооружения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

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В группу входят Эстония, Великобритания, Польша, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия.

Министры обороны указанных стран встретились сегодня, 19 января. Их совместное заявление опубликовало британское правительство.

"Мы признаем, что вооружить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как и вооружить их для защиты того, что у них есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли", – говорится в заявлении.

Нового уровня требуемой боевой мощи можно достичь только за счет комбинации эскадрилий основных боевых танков, находящихся под противовоздушной и противоракетной обороной, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и дальнейшего глубокого прицельного огня, позволяющего нацеливаться на российские узлы тылового обеспечения и управления на оккупированной территории, отметили министры обороны.

"Поэтому мы обязуемся коллективно добиваться доставки беспрецедентного набора пожертвований, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", – сказано в заявлении.

Эта помощь будет направлена Украине из национальных запасов указанных стран.

"Приняв это "Таллиннское обещание", мы отправимся завтра, 20 января, на совещание Группы защиты Украины в Рамштайне и настоятельно призовем других союзников и партнеров последовать нашему примеру и как можно скорее внести свои собственные запланированные пакеты поддержки, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя в 2023", – говорится в заявлении.

В правительстве Британии опубликовали список помощи по странам.

Дания продолжает военную и гуманитарную поддержку Украины. Дания также продолжит обучение украинских военнослужащих, включая, помимо прочего, программу обучения украинских новобранцев под руководством Великобритании. Дания пожертвовала или профинансировала военную помощь на сумму около 600 миллионов евро. Пожертвования оружия и военная поддержка будут продолжаться в тесном сотрудничестве с союзниками и в соответствии с потребностями Украины.

Чехия будет продолжать оказывать поддержку Украине посредством поставок военной техники. "Мы работаем с нашей оборонной промышленностью над увеличением их производственных мощностей, чтобы оказывать еще большую поддержку, особенно в плане производства крупнокалиберных боеприпасов, гаубиц и БТР", – сообщили в британском правительстве. Ключевым компонентом будет техническое обслуживание уже поставленного оборудования.

Эстония. Эстонский пакет состоит из десятков 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц D-30, тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, машин поддержки артиллерийских частей, сотен противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M2 с боезапасом. Кроме того, в 2023 году Эстония продолжит проводить как базовую, так и специальную подготовку сотен военнослужащих ВСУ.

Латвия готовит новую помощь с дополнительными десятками переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger) и дополнительными элементами ПВО, двумя вертолетами M-17, десятками пулеметов с боеприпасами, несколькими десятками БПЛА и запчастями для гаубиц M109. Латвия также вкладывает огромные средства в обучение украинских солдат. В 2023 году Латвия планирует обучить около 2000 украинских солдат по различным программам, начиная от базовой пехотной подготовки и заканчивая специализированными курсами.

Литва. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов и двух вертолетов Ми-8. Еще в этом году страна вложит 40 млн евро в закупки для ВСУ. Сюда войдут антидроны, оптика, тепловизионные устройства и дроны. Кроме того, 2 млн евро будут переведены в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения, такого как артиллерийские системы и боеприпасы, платформы прямой наводки или боевые бронированные машины. Общая стоимость предстоящего пакета летальной поддержки Литвы составляет 125 млн евро.

Польша будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Украине до тех пор, пока это необходимо. Новый польский пакет состоит из зенитных установок С-60 с боезапасом в 70 000 единиц. Польша уже передала 42 боевые машины пехоты вместе с учебными комплектами для двух механизированных батальонов. Кроме того, Польша продолжает поставки 155-мм гаубиц KRAB и снабжает Украину различными типами боеприпасов. Также постоянно проводится медицинская и инженерная подготовка. Кроме того, Польша готова предоставить роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боекомплекта. До этого будет создана более широкая коалиция доноров танков Leopard 2.

Словакия. В дополнение к уже переданному тяжелому оборудованию Словакия продолжит интенсивные переговоры с союзниками о возможностях разблокирования дополнительного оборудования для помощи Украине. В настоящее время усилия сосредоточены на возможностях, связанных с основными боевыми танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО, а также на увеличении производства гаубиц, оборудования для разминирования и боеприпасов. Конкретные детали будут разработаны позже на основе обмена мнениями с союзниками и партнерами. Словакия продолжит обучение украинских солдат и расширит обучение по требованию Украины.

Соединенное Королевство. Ускоренный пакет Соединенного Королевства состоит из эскадрильи танков Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами; 155-мм самоходных орудий AS90; сотен бронированных и защищенных машин; пакета поддержки маневров, включая возможности прорыва минных полей и наведения мостов; десятков беспилотных авиационных комплексов для поддержки украинской артиллерии; 100 000 артиллерийских выстрелов; сотен более сложных ракет, включая ракеты GMLRS, ракеты ПВО Starstreak и ракеты ПВО средней дальности; 600 противотанковых боеприпасов Brimstone; комплектов запчастей для ремонта до сотни украинских танков и БМП. Пакет дополняется продолжающимся базовым обучением и обучением младших командиров ВСУ в Великобритании с девятью международными партнерами. Цель – обучение еще около 20 000 военных ВСУ в 2023 году. Великобритания также координирует деятельность Международного фонда для Украины, который вместе с партнерами привлек почти 600 млн фунтов стерлингов. О первом пакете поддержки от фонда будет объявлено в ближайшее время.

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Вадим Ребрина

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