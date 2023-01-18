Зеленский призвал мир ускорить помощь: Предоставление ПВО должно опередить новые атаки РФ

Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России, поставки западных танков должны опередить вторжение очередных российских танков. Об этом в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе сказал президент Владимир Зеленский.

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"Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Поставка западных танков должна опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно опередить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые. Расширение НАТО и ЕС должно опередить распространение российской агрессии", – сказал президент.

"Мы ежедневно защищаем ценности, которые некоторые союзники воспринимают как данность. Данностью же для нас является то, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах", – добавил он.

Зеленский отметил неотложность таких шагов.

"Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства", – сказал он.

"Мир сомневался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым. Мир сомневался в 2022-м, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной. Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше", – подчеркнул президент.

1 декабря 2022 США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Вадим Ребрина

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