Нидерланды также могут передать ПВО Patriot Украине, решение скоро примут – Bloomberg

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot наряду с Германией и США. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что в Амстердаме обсуждают возможность передаче Украине Patriot, чтобы укрепить потенциал Вооруженных Сил Украины для отражения атак россиян.

По словам источников журналистов, правительство Нидерландов скоро примет окончательное решение по этому вопросу.

Обсуждения проходят во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Вашингтон на этой неделе, где он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.

СПРАВКА. Комплексы Patriot . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

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Дмитро Гриниченко

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