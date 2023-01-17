Нидерланды также могут передать ПВО Patriot Украине, решение скоро примут – Bloomberg
Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot наряду с Германией и США. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Сообщается, что в Амстердаме обсуждают возможность передаче Украине Patriot, чтобы укрепить потенциал Вооруженных Сил Украины для отражения атак россиян.
По словам источников журналистов, правительство Нидерландов скоро примет окончательное решение по этому вопросу.
Обсуждения проходят во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Вашингтон на этой неделе, где он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.
- Ранее в Пентагоне заявили, что Patriot поможет сбивать баллистические ракеты и авиацию российских оккупантов.
- 1 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут обучаться работе с комплексом ПВО Patriot.
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