ПВО Patriot для Украины. Около 100 бойцов ВСУ прибыли в США на обучение системе

Около 100 бойцов Вооруженных Сил Украины прибыли в США для обучения пользованию системой противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил корреспондент украинской редакции Голоса Америки Остап Яриш.

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По его словам, украинские военнослужащие прибыли на базу Форт Силл в штате Оклахома, чтобы начать обучение на системе Patriot.

Он напомнил, что Пентагон разработал для ВСУ ускоренную программу тренировок — она должна занять насколько месяцев, когда стандартная продолжается от полугода до года.

СПРАВКА. Комплексы Patriot . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

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Дмитро Гриниченко

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