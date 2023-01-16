UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПВО Patriot для Украины. Около 100 бойцов ВСУ прибыли в США на обучение системе

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 09:11
ПВО Patriot для Украины. Около 100 бойцов ВСУ прибыли в США на обучение системе - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: EPA)

Около 100 бойцов Вооруженных Сил Украины прибыли в США для обучения пользованию системой противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил корреспондент украинской редакции Голоса Америки Остап Яриш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские военнослужащие прибыли на базу Форт Силл в штате Оклахома, чтобы начать обучение на системе Patriot. 

Он напомнил, что Пентагон разработал для ВСУ ускоренную программу тренировок — она должна занять насколько месяцев, когда стандартная продолжается от полугода до года. 

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

Читайте также: Спецплан США. Patriot будут развернуты в Украине менее чем через шесть месяцев – Кулеба

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
система ПВО Patriot США война военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 