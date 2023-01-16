ПВО Patriot для Украины. Около 100 бойцов ВСУ прибыли в США на обучение системе
16.01.2023, 09:11
Система ПВО Patriot (Фото: EPA)
Около 100 бойцов Вооруженных Сил Украины прибыли в США для обучения пользованию системой противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил корреспондент украинской редакции Голоса Америки Остап Яриш.
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По его словам, украинские военнослужащие прибыли на базу Форт Силл в штате Оклахома, чтобы начать обучение на системе Patriot.
Он напомнил, что Пентагон разработал для ВСУ ускоренную программу тренировок — она должна занять насколько месяцев, когда стандартная продолжается от полугода до года.
СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.
- Ранее в Пентагоне заявили, что Patriot поможет сбивать баллистические ракеты и авиацию российских оккупантов.
- 1 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут обучаться работе с комплексом ПВО Patriot.
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