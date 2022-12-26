UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спецплан США. Patriot будут развернуты в Украине менее чем через шесть месяцев – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 21:17
Спецплан США. Patriot будут развернуты в Украине менее чем через шесть месяцев – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото: ЕРА)

Правительство США разработало специальный план по ускоренному развертыванию зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине, это должно занять менее шести месяцев вместо года. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кулеба сказал, что он "абсолютно удовлетворен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе. Он сообщил, что правительство Штатов разработало специальный план по подготовке ракетной батареи Patriot к запуску в стране менее чем за шесть месяцев, тогда как обычно обучение занимает до года.

Также Кулеба сказал, что Украина сделает все возможное, чтобы выиграть войну в 2023 году, добавив, что дипломатия всегда играет важную роль, и "каждая война заканчивается дипломатическим путем".

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Patriot дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 