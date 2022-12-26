Спецплан США. Patriot будут развернуты в Украине менее чем через шесть месяцев – Кулеба

Правительство США разработало специальный план по ускоренному развертыванию зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине, это должно занять менее шести месяцев вместо года. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

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Кулеба сказал, что он "абсолютно удовлетворен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе. Он сообщил, что правительство Штатов разработало специальный план по подготовке ракетной батареи Patriot к запуску в стране менее чем за шесть месяцев, тогда как обычно обучение занимает до года.

Также Кулеба сказал, что Украина сделает все возможное, чтобы выиграть войну в 2023 году, добавив, что дипломатия всегда играет важную роль, и "каждая война заканчивается дипломатическим путем".

21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

США начнут обучать украинские экипажи для Patriot в ближайшее время. Возможно, их будут учить не в Европе, а в США.

ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут учиться работать с комплексом ПВО Patriot.

Оксана Житнюк

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