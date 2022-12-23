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ВСУ могут обучать на Patriot в США, а не в Европе – Politico

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 06:49
ВСУ могут обучать на Patriot в США, а не в Европе – Politico - Фото
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

В США думают, что могут у себя в стране обучать украинских военных использовать комплекс ПВО Patriot. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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С 24 февраля украинских военных обучали в Восточной Европе, Германии и Британии. Учения на Patriot могут стать первыми в США с начала полномасштабной войны.

Окончательное решение еще не принято, говорят источники издания. В Пентагоне обсуждают – проводить учения в США или третье стране.

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По словам одного из источников, обучение имеет смысл проводить в Форт-Силле, штат Оклахома. Там есть большинство инструкторов и сложное оборудование.

Провести обучение в Европе тоже можно, говорит он. Но это будет сложнее с материально-технической точки зрения.

Также источники Politico говорят, что в Украину, скорее всего, переместят Patriot со склада в США, а не батарею из стран Ближнего Востока или Европы.

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Марко Сировой
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