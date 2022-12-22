UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Одна батарея Patriot должна быть только началом, как IRIS-T и NASAMS – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 10:44
Одна батарея Patriot должна быть только началом, как IRIS-T и NASAMS – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

Батарея системы противовоздушной обороны Patriot, которую передадут США Украине, должна стать не единственной, а первой в новой системе ПВО Украины, наряду с комплексами IRIS-T и NASAMS. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что ЗРК Patriot – один из лучших в мире комплексов, который стоит на вооружении в ведущих странах мира.

"И мы его уже, наверное, скоро будем иметь. Но пока неизвестно, о какой модификации Patriot идет речь – это пока не обнародуется, не объявляется. Надеемся, это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамческие, но и баллистические цели", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил рассказал, что батарея Patriot – это полноценное подразделение, которое состоит из машин обеспечения, транспортно-заряжательных машин, командного пункта, радара и пусковых установок. В составе батареи может быть от четырех до восьми пусковых установок. В одной пусковой – четыре контейнера с зенитными управляемыми ракетами.

"Одна батарея – это должно бы быть только начало, потому что понятно, что мы уже привязываемся к этой системе, так же как к IRIS-T и NASAMS, и эта перспектива для нас должна быть продолжена", – сказал Игнат.

Читайте также: США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво Patriot воздушные силы Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 