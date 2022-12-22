Одна батарея Patriot должна быть только началом, как IRIS-T и NASAMS – Воздушные силы

Батарея системы противовоздушной обороны Patriot, которую передадут США Украине, должна стать не единственной, а первой в новой системе ПВО Украины, наряду с комплексами IRIS-T и NASAMS. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что ЗРК Patriot – один из лучших в мире комплексов, который стоит на вооружении в ведущих странах мира.

"И мы его уже, наверное, скоро будем иметь. Но пока неизвестно, о какой модификации Patriot идет речь – это пока не обнародуется, не объявляется. Надеемся, это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамческие, но и баллистические цели", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил рассказал, что батарея Patriot – это полноценное подразделение, которое состоит из машин обеспечения, транспортно-заряжательных машин, командного пункта, радара и пусковых установок. В составе батареи может быть от четырех до восьми пусковых установок. В одной пусковой – четыре контейнера с зенитными управляемыми ракетами.

"Одна батарея – это должно бы быть только начало, потому что понятно, что мы уже привязываемся к этой системе, так же как к IRIS-T и NASAMS, и эта перспектива для нас должна быть продолжена", – сказал Игнат.

21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд – в пакете ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

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Наталія Медведєва

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