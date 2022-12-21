Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощи на сумму $1 млрд. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Сегодняшняя помощь включает в себя систему ПВО Patriot.

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В соответствующем распоряжении Байдена говорится, что он поручает госсекретарю США "распорядиться об использовании оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на сумму до 1 миллиарда долларов, оказать помощь Украине и принять решения, требуемые в соответствии с таким разделом".

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что $1 млрд предоставит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование.

"Министерство обороны также объявляет сегодня о дополнительной помощи в области безопасности для Украины в размере $850 млн в рамках своей Инициативы по содействию безопасности Украины", – добавил Блинкен.

По словам госсекретаря США, сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО.

Ранее сегодня администрация США официально подтвердила намерение предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot.

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Наталія Медведєва

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