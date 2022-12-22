США начнут обучать украинские экипажи для Patriot "в ближайшее время" – CNN

Обучение украинских военных управлению системами ПРО-ПВО Patriot начнется "в ближайшее время". Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Чиновник сообщил, что военные США уже обучили около 3100 украинских военнослужащих обращению с различными системами, и что обучение по программе эксплуатации Patriot начнется "очень скоро" и займет "несколько месяцев".

Он пояснил, что почти половина из прошедших обучение военнослужащих ВСУ получили навыки обращения с гаубицами M777 или ракетными установками HIMARS. Другие прошли обучение по обращению с различными видами артиллерии, беспилотниками и другим системами.

США также намерены запустить расширенную программу тренировок украинских военных, включая совместные маневры и общевойсковые учения. По такой программе будут тренироваться около 500 военных в месяц.

Министр обороны Алексей Резников 22 декабря заявил, что "PATRIOTические военнослужащие быстро освоят новые вооружения, они много раз доказывали свой профессионализм".

21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд – в пакете ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

Читайте также: США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.