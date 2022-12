PATRIOTизмом украинцев не удивишь, новую технику быстро освоят – Резников

PATRIOTические военнослужащие быстро освоят новые вооружения, они много раз доказывали свой профессионализм. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

Министр сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором он поблагодарил американского коллегу за новый пакет военной помощи, "особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России".

Он также отметил, намекая на решение передать Украине системы ПРО-ПВО Patriot, что "PATRIOTические военнослужащие быстро освоят новые вооружения, они много раз доказывали свой профессионализм".

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia's brutal attacks.

PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q