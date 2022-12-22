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PATRIOTизмом украинцев не удивишь, новую технику быстро освоят – Резников

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 17:49
PATRIOTизмом украинцев не удивишь, новую технику быстро освоят – Резников - Фото
Ллойд Остин и Алексей Резников (фото - ЕРА)

PATRIOTические военнослужащие быстро освоят новые вооружения, они много раз доказывали свой профессионализм. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников

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Министр сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором он поблагодарил американского коллегу за новый пакет военной помощи, "особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России". 

Он также отметил, намекая на решение передать Украине системы ПРО-ПВО Patriot, что "PATRIOTические военнослужащие быстро освоят новые вооружения, они много раз доказывали свой профессионализм".

Читайте также: США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией

Сергій Бережний
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Алексей Резников ПРО Patriot военная помощь Ллойд Остин
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