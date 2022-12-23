В Воздушных силах уже утвердили список военных, которые поедут учиться на Patriot – спикер

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук уже утвердил список военных, которые поедут учиться работать с комплексом ПВО Patriot. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, украинские специалисты отправятся на обучение управлением системой Patriot, как только будет определено, какой именно тип этой системы будет предоставлен Украине.

"Специалисты уже определены, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Олещук утвердил уже перечень людей, которые могут быть направлены на это обучение. Так было с IRIS-T и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты Воздушных сил, зенитчики, научились умело оперировать этими комплексами", – сказал Игнат.

Он уточнил, что обучение управлению ЗРК Patriot, возможно, займет немного больше времени, потому что это более мощная и дальнобойная система.

21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

США начнут обучать украинские экипажи для Patriot в ближайшее время. Возможно, их будут учить не в Европе, а в США.

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Наталія Медведєва

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