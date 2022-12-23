UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Воздушных силах уже утвердили список военных, которые поедут учиться на Patriot – спикер

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 18:19
В Воздушных силах уже утвердили список военных, которые поедут учиться на Patriot – спикер - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук уже утвердил список военных, которые поедут учиться работать с комплексом ПВО Patriot. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские специалисты отправятся на обучение управлением системой Patriot, как только будет определено, какой именно тип этой системы будет предоставлен Украине.

"Специалисты уже определены, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Олещук утвердил уже перечень людей, которые могут быть направлены на это обучение. Так было с IRIS-T и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты Воздушных сил, зенитчики, научились умело оперировать этими комплексами", – сказал Игнат.

Он уточнил, что обучение управлению ЗРК Patriot, возможно, займет немного больше времени, потому что это более мощная и дальнобойная система.

Читайте также: США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво Patriot военная помощь воздушные силы Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 