ПВО Patriot поможет ВСУ сбивать самолеты и баллистические ракеты России — Пентагон

Система противовоздушной обороны Patriot поможет сбивать баллистические ракеты и авиацию российских оккупантов. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, в последние несколько месяцев Россия усилила воздушные атаки по Украине, а система Patriot усилит возможности украинской ПВО.

Он отметил, что установки позволят сбивать самолеты врага и баллистические ракеты.

"Это часть более широких усилий США и союзников по обеспечению Украины средствами ПВО, которые необходимы ей для защиты своего населения и своих вооруженных сил", — сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что обучение украинских бойцов пользованию системой будет проходить несколько месяцев, когда обычно оно продолжается до года. Американцы буду тренировать от 90 до 100 военнослужащих.

СПРАВКА. Комплексы Patriot . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

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Дмитро Гриниченко

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