ПВО Patriot поможет ВСУ сбивать самолеты и баллистические ракеты России — Пентагон
Система противовоздушной обороны Patriot поможет сбивать баллистические ракеты и авиацию российских оккупантов. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, в последние несколько месяцев Россия усилила воздушные атаки по Украине, а система Patriot усилит возможности украинской ПВО.
Он отметил, что установки позволят сбивать самолеты врага и баллистические ракеты.
"Это часть более широких усилий США и союзников по обеспечению Украины средствами ПВО, которые необходимы ей для защиты своего населения и своих вооруженных сил", — сказал Райдер.
Генерал подчеркнул, что обучение украинских бойцов пользованию системой будет проходить несколько месяцев, когда обычно оно продолжается до года. Американцы буду тренировать от 90 до 100 военнослужащих.
- Ранее в Пентагоне подтвердили, что в США скоро начнется обучение бойцов Вооруженных Сил Украины пользованию системой противовоздушной обороны Patriot.
- 1 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут обучаться работе с комплексом ПВО Patriot.
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