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Пентагон подтвердил, что ВСУ скоро начнут осваивать Patriot — подготовят около 100 бойцов

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 19:06
Пентагон подтвердил, что ВСУ скоро начнут осваивать Patriot — подготовят около 100 бойцов - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: EPA)

В Пентагоне подтвердили, что в США скоро начнется обучение бойцов Вооруженных Сил Украины пользованию системой противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил корреспондент украинской службы Голоса Америки Остап Яриш.

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По его словам, Министерство обороны США подтвердило, что в ближайшее время на базе Fort Sill в штате Оклахома начнется обучение украинских воинов на Patriot.

Пентагон ожидает, что тренировки пройдут около 100 украинских бойцов. 

Дмитро Гриниченко
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пентагон система ПВО Patriot война военная помощь
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