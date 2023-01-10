Пентагон подтвердил, что ВСУ скоро начнут осваивать Patriot — подготовят около 100 бойцов

В Пентагоне подтвердили, что в США скоро начнется обучение бойцов Вооруженных Сил Украины пользованию системой противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил корреспондент украинской службы Голоса Америки Остап Яриш.

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По его словам, Министерство обороны США подтвердило, что в ближайшее время на базе Fort Sill в штате Оклахома начнется обучение украинских воинов на Patriot.

Пентагон ожидает, что тренировки пройдут около 100 украинских бойцов.

Дмитро Гриниченко

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