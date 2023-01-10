Пентагон подтвердил, что ВСУ скоро начнут осваивать Patriot — подготовят около 100 бойцов
В Пентагоне подтвердили, что в США скоро начнется обучение бойцов Вооруженных Сил Украины пользованию системой противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил корреспондент украинской службы Голоса Америки Остап Яриш.
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По его словам, Министерство обороны США подтвердило, что в ближайшее время на базе Fort Sill в штате Оклахома начнется обучение украинских воинов на Patriot.
Пентагон ожидает, что тренировки пройдут около 100 украинских бойцов.
Ранее о том, что ВСУ начнут осваивать Patriot уже на следующей неделе сообщал канал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
- 21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- США начнут обучать украинские экипажи для Patriot в ближайшее время. Возможно, их будут учить не в Европе, а в США.
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут обучаться работе с комплексом ПВО Patriot.
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