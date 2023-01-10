ПВО Patriot для Украины. ВСУ начнут обучение на следующей неделе, оно пройдет в США — CNN

Вооруженные Силы Украины начнут обучение использованию системы противовоздушной обороны Patriot на следующей неделе в Форт-Силле, штат Оклахома. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на двух чиновников в Вашингтоне.

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По их словам, уже на следующей неделе начнется обучение украинских воинов в Форт-Силле, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации системы Patriot.

Полигон в Оклахоме является одним из четырех главных учебных центров для армии США и домом для школы полевой артиллерии американцев, где военнослужащих обучают уже больше 50 лет.

Ранее представитель Пентагона Лора Купер сообщила, что обучение займет несколько месяцев, но пока не смогла назвать конкретных сроков его завершения.

СПРАВКА. Комплексы Patriot . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Потолок высоты – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".

США начнут обучать украинские экипажи для Patriot в ближайшее время. Возможно, их будут учить не в Европе, а в США.

ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут учиться работать с комплексом ПВО Patriot.

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Дмитро Гриниченко

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