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ВСУ начнут обучение на ПВО Patriot в конце января, оно займет несколько месяцев — США

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 10:39
ВСУ начнут обучение на ПВО Patriot в конце января, оно займет несколько месяцев — США - Фото
ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины начнут обучение использованию системы противовоздушной обороны Patriot в конце января. Об этом на брифинге сообщила представитель Пентагона Лора Купер.

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По ее словам, подготовка начнется в конце месяца, однако конкретных сроков завершения назвать пока нельзя. 

Она отметила, что обучение займет несколько месяцев.

"Patriot не является системой для немедленного использования. Но мы начнем это обучение очень скоро", — сказала Купер.

Представитель Минобороны США также поблагодарила Германию за предоставление дополнительной батареи Patriot Украине. 

Читайте также: Спецплан США. Patriot будут развернуты в Украине менее чем через шесть месяцев – Кулеба

Дмитро Гриниченко
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пентагон система ПВО Patriot война военная помощь
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