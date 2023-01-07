ВСУ начнут обучение на ПВО Patriot в конце января, оно займет несколько месяцев — США
07.01.2023, 10:39
ЗРК Patriot (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины начнут обучение использованию системы противовоздушной обороны Patriot в конце января. Об этом на брифинге сообщила представитель Пентагона Лора Купер.
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По ее словам, подготовка начнется в конце месяца, однако конкретных сроков завершения назвать пока нельзя.
Она отметила, что обучение займет несколько месяцев.
"Patriot не является системой для немедленного использования. Но мы начнем это обучение очень скоро", — сказала Купер.
Представитель Минобороны США также поблагодарила Германию за предоставление дополнительной батареи Patriot Украине.
- 21 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- США начнут обучать украинские экипажи для Patriot в ближайшее время. Возможно, их будут учить не в Европе, а в США.
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут учиться работать с комплексом ПВО Patriot.
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