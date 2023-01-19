В Пентагоне заявили, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину
В США считают, что на данный момент "нет смысла" поставлять Украине танки Abrams. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 19 января.
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"Просто не имеет смысла поставлять танки Abrams в данный момент", – заявила Сингх после информации о том, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Leopard, пока Штаты не согласятся на передачу ВСУ Abrams.
Она акцентировала внимание на проблемах с обслуживанием американских танков – Abrams требует особого топлива, в то время как у Leopard и Challenger другой двигатель, и им нужен дизель. Британские и немецкие танки, по ее словам, немного легче обслуживать, они могут маневрировать на больших участках территории, прежде чем им понадобится дозаправка.
Она также отметила, что Штаты продолжают работать с другими партнерами и союзниками по всему миру, "чтобы посмотреть, что еще можно предоставить Украине", и в этом весь смысл завтрашней встречи в формате "Рамштайн".
В Вашингтоне ранее уже объясняли отказ поставлять свои танки Abrams техническими причинами – мол, они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью.
Отвечая на вопрос о возможности ударов ВСУ по Крыму, представительница Пентагона подчеркнула, что Крым – это Украина, и Штаты поддерживают стремления Украины вернуть свои территории.
- По данным CNN и Politico, в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи, но танков в нем не будет.
- Шольц заявил Байдену, что готов поставить Украине современные боевые танки Leopard, но при условии, если США передут Украине американские танки Abrams, сообщает Süddeutsche Zeitung. В Белом доме в ответ заявили, что каждая страна должна принимать суверенное решение по оказанию помощи Украине.
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