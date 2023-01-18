Шольц выдвинул Байдену условие по передаче Leopard Украине – Süddeutsche Zeitung
18.01.2023, 23:15
Олаф Шольц (фото: ЕРА)
Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Украине современные боевые танки Leopard, но при условии, если США передут Украине американские танки Abrams. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
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По данным журналистов, такое условие Шольц якобы выдвинул президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора.
Издание утверждает, что во вчерашнем разговоре с Байденом Шольц "ясно дал понять, что Германия может уступить давлению с целью поставок, только если США поставят основные боевые танки Abrams".
- По данным CNN и Politico, в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи, но танков в нем не будет.
- Европарламент сегодня официально призвал Шольца без дальнейших тянучек дать ВСУ танки Leopard.
- 20 января на встрече на авиабазе "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ боевых танков Leopard.
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