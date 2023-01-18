Шольц выдвинул Байдену условие по передаче Leopard Украине – Süddeutsche Zeitung

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Украине современные боевые танки Leopard, но при условии, если США передут Украине американские танки Abrams. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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По данным журналистов, такое условие Шольц якобы выдвинул президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора.

Издание утверждает, что во вчерашнем разговоре с Байденом Шольц "ясно дал понять, что Германия может уступить давлению с целью поставок, только если США поставят основные боевые танки Abrams".

По данным CNN и Politico, в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи, но танков в нем не будет.

Европарламент сегодня официально призвал Шольца без дальнейших тянучек дать ВСУ танки Leopard.

20 января на встрече на авиабазе "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ боевых танков Leopard.

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Оксана Житнюк

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