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Шольц выдвинул Байдену условие по передаче Leopard Украине – Süddeutsche Zeitung

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 23:15
Шольц выдвинул Байдену условие по передаче Leopard Украине – Süddeutsche Zeitung - Фото
Олаф Шольц (фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Украине современные боевые танки Leopard, но при условии, если США передут Украине американские танки Abrams. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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По данным журналистов, такое условие Шольц якобы выдвинул президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора.

Издание утверждает, что во вчерашнем разговоре с Байденом Шольц "ясно дал понять, что Германия может уступить давлению с целью поставок, только если США поставят основные боевые танки Abrams".

  • По данным CNN и Politico, в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи, но танков в нем не будет.
  • Европарламент сегодня официально призвал Шольца без дальнейших тянучек дать ВСУ танки Leopard.
  • 20 января на встрече на авиабазе "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ боевых танков Leopard. 

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Оксана Житнюк
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