Подтверждено: на повестке дня в Рамштайне будут танки Leopard для Украины

20 января на встрече союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ основных боевых танков Leopard. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола, пишет Reuters.

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Финские власти готовы участвовать в совместной с союзниками программе вооружения Сил обороны Украины танками немецкого образца, но сами передать их ВСУ без одобрения из Берлина не могут, как и Польша, и некоторые другие страны.

"От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими Leopard. Для их передачи нужно немецкое разрешение на реэкспорт", – сказал он.

Великобритания пообещала поставить Украине 14 танков Challenger 2 – это не нужно согласовывать с Германией, так как это британское вооружение.

Сегодня, 16 января, президент Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали подготовку младших командиров.

В Канаде заявили, что система ПВО NASAMS от них поступит в Украину "как можно скорее".

Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard ВСУ, считает вице-канцлер ФРГ Хабек.

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Євген Пилипенко

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