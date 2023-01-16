Подтверждено: на повестке дня в Рамштайне будут танки Leopard для Украины
20 января на встрече союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ основных боевых танков Leopard. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола, пишет Reuters.
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Финские власти готовы участвовать в совместной с союзниками программе вооружения Сил обороны Украины танками немецкого образца, но сами передать их ВСУ без одобрения из Берлина не могут, как и Польша, и некоторые другие страны.
"От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими Leopard. Для их передачи нужно немецкое разрешение на реэкспорт", – сказал он.
Великобритания пообещала поставить Украине 14 танков Challenger 2 – это не нужно согласовывать с Германией, так как это британское вооружение.
- Сегодня, 16 января, президент Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали подготовку младших командиров.
- В Канаде заявили, что система ПВО NASAMS от них поступит в Украину "как можно скорее".
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard ВСУ, считает вице-канцлер ФРГ Хабек.
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