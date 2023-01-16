Моравецкий в Берлине: Надо дать Украине все оружие, поражение – прелюдия к Третьей мировой
Германия должна начать "действовать решительно" и поставить Силам обороны Украины "все виды вооружений", потому что они защищают от российских оккупантов не только себя и свои дома, но и благополучие Европы. Об этом, выступая в Берлине, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Польский премьер предостерег мир, что поражение Украины "может стать прелюдией к Третьей мировой войне", и потому сейчас "нет причин блокировать поддержку Киева и затягивать ее на неопределенный срок".
"Я призываю правительство Германии к решительным действиям, заключающимся в поставках всех видов вооружений в Украину", – призвал Моравецкий.
Он напомнил союзникам, как Западная Европа "считала, что русского медведя можно приручить", хотя Польша постоянно предупреждала, имея историю взаимоотношения с Россией, "что империализм – основная часть политики Кремля".
Читайте также: Запад дает Украине боевые танки? Сколько "Леопардов" могут получить ВСУ
"Оказалось, что отношения с Россией — это договор с дьяволом. Политика "Wandel durch Trade", "изменение через торговлю", и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее", – подчеркнул он.
Моравецкий сказал, что в российском политическом мышлении существование независимой Украины, Польши и стран Балтии "несовместимо с существованием российского империализма".
Он считает, что Берлин теперь быстро согласится передать Украине танки Leopard.
- 12 января президент Польши Дуда пообещал Украине роту Leopard-2.
- 13 января спикер правительства ФРГ сказала, что Германия не отказывает в передаче немецких танков Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия "не должна мешать" другим странам передавать Leopard ВСУ, считает вице-канцлер ФРГ Хабек.
Комментарии