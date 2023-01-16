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Моравецкий в Берлине: Надо дать Украине все оружие, поражение – прелюдия к Третьей мировой

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 14:04
Моравецкий в Берлине: Надо дать Украине все оружие, поражение – прелюдия к Третьей мировой - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Германия должна начать "действовать решительно" и поставить Силам обороны Украины "все виды вооружений", потому что они защищают от российских оккупантов не только себя и свои дома, но и благополучие Европы. Об этом, выступая в Берлине, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

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Польский премьер предостерег мир, что поражение Украины "может стать прелюдией к Третьей мировой войне", и потому сейчас "нет причин блокировать поддержку Киева и затягивать ее на неопределенный срок".

"Я призываю правительство Германии к решительным действиям, заключающимся в поставках всех видов вооружений в Украину", – призвал Моравецкий.

Он напомнил союзникам, как Западная Европа "считала, что русского медведя можно приручить", хотя Польша постоянно предупреждала, имея историю взаимоотношения с Россией, "что империализм – основная часть политики Кремля".

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"Оказалось, что отношения с Россией — это договор с дьяволом. Политика "Wandel durch Trade", "изменение через торговлю", и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее", – подчеркнул он.

Моравецкий сказал, что в российском политическом мышлении существование независимой Украины, Польши и стран Балтии "несовместимо с существованием российского империализма".

Он считает, что Берлин теперь быстро согласится передать Украине танки Leopard.

Євген Пилипенко
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Германия польша военная помощь союзники война вооружение матеуш моравецький
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