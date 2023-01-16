Моравецкий считает, что ФРГ быстро согласится передать Leopard. Упомянул призывы Байдена

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Германия быстро согласится передать танки Leopard 2 Украине. Об этом он сообщил на брифинге накануне визита в Берлин, цитирует его агенство PAP.

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По его словам, он будет говорить с немецкими политиками о переброске танков в Украине, так как она нуждается в современной западной бронетехнике.

Он отметил, что к передаче танков призывал также президент США Джо Байден.

"У меня есть надежда, что наши немецкие партнеры осмелятся и смогут выделить танки, значительная часть тяжелой техники нужна в виде Leopard. Мы готовы это сделать", — сказал премьер.

Моравецкий заявил, что не может себе представить, чтобы Германия быстро не дала согласие на передачу танков Украине.

"В Украине также идет борьба за нашу безопасность. Для стабильности и мира важно перестать медлить, а начать реальную поддержку, как это делают Польша, США и Великобритания", — резюмировал он.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Олафа Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украинына этой неделе — вероятно, оно будет положительным.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно.

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Дмитро Гриниченко

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