Моравецкий считает, что ФРГ быстро согласится передать Leopard. Упомянул призывы Байдена
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Германия быстро согласится передать танки Leopard 2 Украине. Об этом он сообщил на брифинге накануне визита в Берлин, цитирует его агенство PAP.
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По его словам, он будет говорить с немецкими политиками о переброске танков в Украине, так как она нуждается в современной западной бронетехнике.
Он отметил, что к передаче танков призывал также президент США Джо Байден.
"У меня есть надежда, что наши немецкие партнеры осмелятся и смогут выделить танки, значительная часть тяжелой техники нужна в виде Leopard. Мы готовы это сделать", — сказал премьер.
Моравецкий заявил, что не может себе представить, чтобы Германия быстро не дала согласие на передачу танков Украине.
"В Украине также идет борьба за нашу безопасность. Для стабильности и мира важно перестать медлить, а начать реальную поддержку, как это делают Польша, США и Великобритания", — резюмировал он.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Олафа Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украинына этой неделе — вероятно, оно будет положительным.
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине — вице-канцлер ФРГ.
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