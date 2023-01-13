Германия, скорее всего, согласится отправить Leopard ВСУ на следующей неделе — Bloomberg
Германия должна принять решение об отправке танков Leopard 2 Украине на следующей неделе. Скорее всего, оно будет положительным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников, знакомыми с дискуссией по танкам.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам источников, ФРГ примет решение уже на следующей неделе, так как союзники Украины обсуждают, как помочь ВСУ во время обострения войны весной.
Два чиновника, знакомых с мнением правительства канцлера Олафа Шольца заявили, что поскольку призывы поставить танки Leopard участились, Германия, скорее всего, даст согласие на поставки.
Издание пишет, что пока неясно, разрешит ли Германия отправлять танки третьим странам или предоставит их сама.
Отмечается, что помимо Leopard 2 в ФРГ хранится около 180 танков Leopard 1, а немецкие чиновники считают, что они по-прежнему смогут конкурировать с российскими танками, несмотря на то, что были выпущены в 1960-х годах.
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине — вице-канцлер ФРГ.
Читайте также: Разбор | "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ
Комментарии