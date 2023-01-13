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Германия, скорее всего, согласится отправить Leopard ВСУ на следующей неделе — Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 17:41
Германия, скорее всего, согласится отправить Leopard ВСУ на следующей неделе — Bloomberg - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия должна принять решение об отправке танков Leopard 2 Украине на следующей неделе. Скорее всего, оно будет положительным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников, знакомыми с дискуссией по танкам.

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По словам источников, ФРГ примет решение уже на следующей неделе, так как союзники Украины обсуждают, как помочь ВСУ во время обострения войны весной. 

Два чиновника, знакомых с мнением правительства канцлера Олафа Шольца заявили, что поскольку призывы поставить танки Leopard участились, Германия, скорее всего, даст согласие на поставки. 

Издание пишет, что пока неясно, разрешит ли Германия отправлять танки третьим странам или предоставит их сама.

Отмечается, что помимо Leopard 2 в ФРГ хранится около 180 танков Leopard 1, а немецкие чиновники считают, что они по-прежнему смогут конкурировать с российскими танками, несмотря на то, что были выпущены в 1960-х годах. 

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно. 

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Дмитро Гриниченко
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Германия война танки военная помощь олаф шольц Leopard 2
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