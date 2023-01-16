Система ПВО NASAMS от Канады поступит в Украину как можно скорее — глава Минобороны страны
Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что система противовоздушной обороны NASAMS поступит в Украину как можно скорее — речь идет не о годах. Об этом она сообщила в интервью каналу CBC.
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По ее словам, Канада закупила одновременно и систему NASAMS, и необходимые боеприпасы к ней.
"Поставка осуществится как можно скорее, может включать в себя несколько поставок. На данный момент мы не думаем о годах", — сказала Ананд.
Она добавила, что тесные партнерские отношения с США стали ключевым фактором при покупке.
Ананд подчеркнула, что она по-прежнему сосредоточена на закупке оборудования для канадских вооруженных сил, даже несмотря на то, что правительство пытается поддержать Украину.
"Нет никаких сомнений в том, что мы изучаем возможности, которые необходимы всем, включая канадские вооруженные силы", — резюмировала министр.
- Ранее в Пентагоне заявили, что Patriot поможет сбивать баллистические ракеты и авиацию российских оккупантов.
- 1 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут обучаться работе с комплексом ПВО Patriot.
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