Система ПВО NASAMS от Канады поступит в Украину как можно скорее — глава Минобороны страны

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что система противовоздушной обороны NASAMS поступит в Украину как можно скорее — речь идет не о годах. Об этом она сообщила в интервью каналу CBC.

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По ее словам, Канада закупила одновременно и систему NASAMS, и необходимые боеприпасы к ней.

"Поставка осуществится как можно скорее, может включать в себя несколько поставок. На данный момент мы не думаем о годах", — сказала Ананд.

Она добавила, что тесные партнерские отношения с США стали ключевым фактором при покупке.

Ананд подчеркнула, что она по-прежнему сосредоточена на закупке оборудования для канадских вооруженных сил, даже несмотря на то, что правительство пытается поддержать Украину.

"Нет никаких сомнений в том, что мы изучаем возможности, которые необходимы всем, включая канадские вооруженные силы", — резюмировала министр.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

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Дмитро Гриниченко

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