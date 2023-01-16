Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали Донбасс, юг и подготовку младших командиров
16.01.2023, 15:01
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, на заседании обсуждалась ситуация на передовой — отдельно проанализировали положение дел в Донецкой области и на южном направлении.
Были заслушаны доклады о вероятных действиях противника в ближайшее время.
Зеленский отметил, что россияне готовят новые ракетные удары по Украине, а поэтому командование разрабатывает эффективные меры противодействия.
В конце уделили внимание обеспечению Вооруженных Сил Украины боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.
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