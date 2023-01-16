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Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали Донбасс, юг и подготовку младших командиров

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 15:01
Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали Донбасс, юг и подготовку младших командиров - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании обсуждалась ситуация на передовой — отдельно проанализировали положение дел в Донецкой области и на южном направлении.

Были заслушаны доклады о вероятных действиях противника в ближайшее время.

Зеленский отметил, что россияне готовят новые ракетные удары по Украине, а поэтому командование разрабатывает эффективные меры противодействия.

В конце уделили внимание обеспечению Вооруженных Сил Украины боеприпасами и подготовке командиров тактического звена. 

Читайте также: Битва за Бахмут и Соледар продолжается – Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война военная подготовка Ставка Верховного Главнокомандующего
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