Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали Донбасс, юг и подготовку младших командиров

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании обсуждалась ситуация на передовой — отдельно проанализировали положение дел в Донецкой области и на южном направлении.

Были заслушаны доклады о вероятных действиях противника в ближайшее время.

Зеленский отметил, что россияне готовят новые ракетные удары по Украине, а поэтому командование разрабатывает эффективные меры противодействия.

В конце уделили внимание обеспечению Вооруженных Сил Украины боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.

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Дмитро Гриниченко

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