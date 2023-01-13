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Битва за Бахмут и Соледар продолжается – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 22:56
Скриншот с видео
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Несмотря на то, что российские оккупанты сосредоточили самые большие свои силы, битва за Бахмут, Соледар и Кременную продолжается. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Трудная битва за Донецкую область продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные Силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство", – сказал он.

Президент поблагодарил всех военнослужащих, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи.

Отдельно он поблагодарил бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара, а также воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", мужественно обороняющих Бахмут.

"324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери", – отметил Зеленский.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ВСУ война бахмут Соледар
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