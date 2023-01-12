Генштаб: В районе Бахмута и Соледара идут наиболее ожесточенные бои, РФ хочет окружить ВСУ

В районе Бахмута и Соледара идут наиболее ожесточенные бои, противник пытается окружить и разгромить группировку Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на этой неделе на восточном фронте произошло 355 боевых столкновений — при поддержке артиллерии и авиации противник пытается окружить и разгромить группировку ВСУ.

Он отметил, что на Бахмутском направлении наиболее ожесточенные бои идут в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещеевки.

Враг также ведет безуспешное наступление на Авдеевском направлении, пытается улучшить тактические положение на Новопавловском и Купянском направлениях, а на Лиманском — стоит в обороне.

О ситуации в Соледаре на брифинге также упомянула заместитель министра обороны Анна Маляр, которая сказала, что украинские воины продолжают держать оборону, несмотря на сложную обстановку.

Она заявила, что россияне, пытаясь безуспешно прорвать оборону ВСУ, несут большие потери.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Соледар на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта, заявили в ВСУ.

11 января в Минобороны сообщили, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут.

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Дмитро Гриниченко

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