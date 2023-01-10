Ситуация в Соледаре стала самой сложной на востоке. За сутки россияне ударили 86 раз – ВСУ

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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"Враг сосредоточил все свои лучшие подразделения этой организованной преступной группировки Вагнера на направлении Соледара. Он бросается с наибольшей жестокостью и агрессивностью, желая показать какой-то тактический успех непосредственно на поле боя", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что россиянам уже более шести месяцев не удается показать на Бахмутском участке фронта хоть какой-то результат.

По Соледару, по его словам, за сутки оккупанты ударили 86 раз из артиллерии разных типов.

"Там очень сложная ситуация, самая сложная восточном фронте – сейчас можно сказать ответственно", – подчеркнул спикер ВСУ.

Он сравнил тактику россиян с Первой мировой войной, так как они "забрасывают личным составом" украинские позиции и несут большие потери.

При этом, по его словам, в колонии РФ уже приходят "фидбэки" о войне РФ против Украины, и заключенные знают, что это "дорога в один конец". По словам Череватого, именно с этим связано то, что Пригожин показательно отпустил первых зэков "по окончанию контракта".

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в районе Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли они смогут взять Бахмут в ближайшее время,

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Оксана Житнюк

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