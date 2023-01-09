Соледар. Россияне перебросили еще "вагнеровцев" и начали мощный штурм – Минобороны
09.01.2023, 17:57
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления россияне провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и начали мощный штурм. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Сейчас враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", – сообщила Маляр.
Она подчеркнула, что украинские защитники "мужественно защищают каждый метр родной земли", и жестокие бои продолжаются "прямо в эти минуты".
- По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, у оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали эти планы.
- Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно, сообщил генерал-полковник Сырский.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии