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Соледар. Россияне перебросили еще "вагнеровцев" и начали мощный штурм – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 17:57
Соледар. Россияне перебросили еще
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления россияне провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и начали мощный штурм. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Сейчас враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", – сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что украинские защитники "мужественно защищают каждый метр родной земли", и жестокие бои продолжаются "прямо в эти минуты".

  • По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, у оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали эти планы.
  • Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно, сообщил генерал-полковник Сырский. 
Оксана Житнюк
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война чвк вагнера Вагнер Соледар чвк Анна Маляр
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