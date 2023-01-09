Соледар. Россияне перебросили еще "вагнеровцев" и начали мощный штурм – Минобороны

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления россияне провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и начали мощный штурм. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Сейчас враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", – сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что украинские защитники "мужественно защищают каждый метр родной земли", и жестокие бои продолжаются "прямо в эти минуты".

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, у оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали эти планы.

Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно, сообщил генерал-полковник Сырский.

Оксана Житнюк

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