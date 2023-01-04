У оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут к 26 декабря – генерал Сырский

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает в Telegram Минобороны.

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"Нам удалось сорвать планы противника. Даже в условиях превосходства противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря", – сказал Сырский.

При этом, подчеркнул генерал, противник не отказался от планов выйти на границы Донецкой области.

"Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", – сказал Сырский.

Он также отметил, что хотя оккупанты на ключевых участках имеют преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь гораздо больше, чем у ВСУ.

Украинские военные 31 декабря ударили по расположению оккупантов в Макеевке Донецкой области и Чулаковке Херсонской области. Потери армии России исчисляются сотнями.

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Сергій Бережний

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