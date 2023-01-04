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Мелитополь, Бердянск – под ударом. ВСУ накрыли армию России в Запорожской области: сводка

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 07:21
Мелитополь, Бердянск – под ударом. ВСУ накрыли армию России в Запорожской области: сводка - Фото
Артиллерия (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр'')

Украинские военные нанесли удары по объектам армии России в Запорожской области, в том числе в районе Мелитополя. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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2 января украинские военные нанесли удары по оккупантам в районе Токмака, Мелитополя, Бердянска, Пологов и Васильевки. Все эти населенные пункты находятся на пересечении дорог или возле фронта.

В результате атак уничтожены два российских склада боеприпасов и до 10 единиц военной техники. Также поражены два пункта дислокации: ликвидированы и ранены до 260 российских военных.

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Мелитополь, Бердянск – под ударом. ВСУ накрыли армию России в Запорожской области: сводка

За прошедшие сутки, 3 января, украинская авиация нанесла 12 ударов по скоплениям россиян и один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, пять районов скопления сил и техники, склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками.

В Луганской области украинские военные отбили атаки в районах Стельмаховки и Белогоровки. В Донецкой – в районе Соледара, Красной Горы, Бахмута, Майорска, Марьинки, Новомихайловки, Победы и Красногоровки.

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Марко Сировой
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Токмак ВСУ запорожская область армия рф бердянск мелитополь пологи войска россии Васильевка
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