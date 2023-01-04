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Удар по ПТУ в Макеевке. Россия признает все большие потери и винит своих солдат

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 06:42
Удар по ПТУ в Макеевке. Россия признает все большие потери и винит своих солдат - Фото
Himars (Фото: EPA)

Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

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Если раньше РФ признавала ликвидацию 63 свои военных, то сейчас признала гибель уже 89. Среди них есть заместитель командира полка подполковник Бачурин.

При этом Минобороны России винит в ударе самих военных. Там утверждают, что они массово использовали мобильные телефоны вопреки запрету – сигнал запеленговали украинские военные и нанесли удар из HIMARS.

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Марко Сировой
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ВСУ война Макеевка потери подполковник армия рф HIMARS ПТУ войска россии
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