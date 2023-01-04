Удар по ПТУ в Макеевке. Россия признает все большие потери и винит своих солдат

Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

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Если раньше РФ признавала ликвидацию 63 свои военных, то сейчас признала гибель уже 89. Среди них есть заместитель командира полка подполковник Бачурин.

При этом Минобороны России винит в ударе самих военных. Там утверждают, что они массово использовали мобильные телефоны вопреки запрету – сигнал запеленговали украинские военные и нанесли удар из HIMARS.

31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке Донецкой области. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.

Россия сперва заявляла, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.

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Марко Сировой

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