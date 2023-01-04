Удар по ПТУ в Макеевке. Россия признает все большие потери и винит своих солдат
04.01.2023, 06:42
Himars (Фото: EPA)
Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Если раньше РФ признавала ликвидацию 63 свои военных, то сейчас признала гибель уже 89. Среди них есть заместитель командира полка подполковник Бачурин.
При этом Минобороны России винит в ударе самих военных. Там утверждают, что они массово использовали мобильные телефоны вопреки запрету – сигнал запеленговали украинские военные и нанесли удар из HIMARS.
- 31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке Донецкой области. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.
- Россия сперва заявляла, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.
Читайте также: ВСУ отчитались о новогоднем ударе под Херсоном: РФ потеряла 500 уничтоженными и ранеными
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ПАРТНЕР-ИНВЕСТОР
Киев • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии