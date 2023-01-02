UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб подтвердил удар по россиянам в Макеевке. Пишут — уничтожили до 10 единиц техники

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 18:17
Генштаб подтвердил удар по россиянам в Макеевке. Пишут — уничтожили до 10 единиц техники - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили удар по сосредоточению россиян во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в вечерней сводке ГШ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что 31 декабря ВСУ ударили по противнику в Макеевке — было уничтожено и повреждено до 10 единиц военной техники разных видов.

Потери оккупантов в личном составе уточняются. 

Россияне продолжают атаковать в районе Бахмута, теряя много живой силы, а также пытаются улучшить тактическое положение в районе Купянска и Авдеевки. 

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. 

Читайте также: Залужный: ВСУ освободили 40% территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс Макеевка потери бахмут генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 