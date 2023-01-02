Генштаб подтвердил удар по россиянам в Макеевке. Пишут — уничтожили до 10 единиц техники

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили удар по сосредоточению россиян во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в вечерней сводке ГШ.

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Военные заявляют, что 31 декабря ВСУ ударили по противнику в Макеевке — было уничтожено и повреждено до 10 единиц военной техники разных видов.

Потери оккупантов в личном составе уточняются.

Россияне продолжают атаковать в районе Бахмута, теряя много живой силы, а также пытаются улучшить тактическое положение в районе Купянска и Авдеевки.

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ранее Минобороны страны-агрессора России подтвердило поражение пункта временной дислокации оккупантов в районе Макеевки.

В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной и продвинулись на 2,5 км.

Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.

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Дмитро Гриниченко

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