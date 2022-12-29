ВСУ наступают на Кременную и продвигаются, оккупанты заговорили про оборону Луганска — ГШ

Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной Луганской области. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, за последнюю неделю украинские воины продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной.

Он отметил, что среди офицерского состава штаба 2-го армейского корпуса оккупационных войск в Луганске начала циркулировать информация о постепенной подготовке обороны областного центра.

Оккупанты говорят, что в случае прорыва ВСУ их обороны в районе Сватово-Кременная и выхода к Луганску, значительная часть бойцов 2-го АК, особенно из числа мобилизованных, планируют сдаваться в плен.

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Дмитро Гриниченко

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