ВСУ наступают на Кременную и продвигаются, оккупанты заговорили про оборону Луганска — ГШ
Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной Луганской области. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, за последнюю неделю украинские воины продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной.
Он отметил, что среди офицерского состава штаба 2-го армейского корпуса оккупационных войск в Луганске начала циркулировать информация о постепенной подготовке обороны областного центра.
Оккупанты говорят, что в случае прорыва ВСУ их обороны в районе Сватово-Кременная и выхода к Луганску, значительная часть бойцов 2-го АК, особенно из числа мобилизованных, планируют сдаваться в плен.
- Недавно ВСУ за сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.
- В Восточной группировке войск ВСУ заявляли, что официально сообщат о ситуации вокруг Кременной, когда будет результат.
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