Генштаб: ВСУ отбили атаки в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска — карта

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение в районе Купянска.

ВСУ отбили атаки оккупантов в районах Лимана Первого Харьковской области, Стельмаховки, Площанки, Новоселовского и Червонопоповки Луганской области.

В Донецкой области украинские воины не дали пройти врагу в районах Соледара, Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Северного, Красногоровки, Веселого и Марьинки.

Украинская авиация за сутки четыре раза ударила по районам сосредоточения россиян. Артиллерия и ракетные войска поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения пехоты, комплекс С-300 и еще три важных объекта захватчиков.

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Дмитро Гриниченко

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