Генштаб: ВСУ отбили атаки в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска — карта
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение в районе Купянска.
ВСУ отбили атаки оккупантов в районах Лимана Первого Харьковской области, Стельмаховки, Площанки, Новоселовского и Червонопоповки Луганской области.
В Донецкой области украинские воины не дали пройти врагу в районах Соледара, Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Северного, Красногоровки, Веселого и Марьинки.
Украинская авиация за сутки четыре раза ударила по районам сосредоточения россиян. Артиллерия и ракетные войска поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения пехоты, комплекс С-300 и еще три важных объекта захватчиков.
- 20 декабря Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области – самую горячую точку войны, город на линии фронта, где идут наиболее ожесточенные в последние недели бои с российскими оккупантами, в первую очередь с подразделениями кремлевской ЧВК Вагнера.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
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