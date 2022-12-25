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Генштаб: ВСУ отбили атаки в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска — карта

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 07:38
Генштаб: ВСУ отбили атаки в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение в районе Купянска.

ВСУ отбили атаки оккупантов в районах Лимана Первого Харьковской области, Стельмаховки, Площанки, Новоселовского и Червонопоповки Луганской области.

В Донецкой области украинские воины не дали пройти врагу в районах Соледара, Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Северного, Красногоровки, Веселого и Марьинки. 

Украинская авиация за сутки четыре раза ударила по районам сосредоточения россиян. Артиллерия и ракетные войска поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения пехоты, комплекс С-300 и еще три важных объекта захватчиков. 

Фронт в районе Купянска (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Сватово (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Сватово (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Бахмут. За сутки РФ потеряла более 100 человек убитыми и около 200 ранеными — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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