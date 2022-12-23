Бахмут. За прошлые сутки РФ потеряла более 100 человек убитыми и около 200 ранеными — ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 100 российских оккупантов и ранили около 200 в районе Бахмута за минувшие сутки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, только за прошлые сутки россияне обстреливали Бахмут 266 раз из всех видов полевой и реактивной артиллерии, а также танков.

Он отметил, что ВСУ отбили более 15 атак оккупантов, противник потерял более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

"Фронт правда гибкий, при такой интенсивности боев подразделениями бывает выгоднее отойти и перегруппироваться, а не так, как у россиян, когда бездумно бросают в бой людей и технику, продвигаясь большой ценой на несколько десятков метров", — сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что украинские воины делают все, чтобы нанести противнику максимальные потери и минимизировать свои.

"Смотря что понимать под "постепенными успехами" РФ в Бахмуте, если речь идет о нескольких десятках метров, за которые они платят огромную цену, это нельзя назвать даже пирровой победой", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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