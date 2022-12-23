Бахмут. За прошлые сутки РФ потеряла более 100 человек убитыми и около 200 ранеными — ВСУ
Вооруженные Силы Украины уничтожили более 100 российских оккупантов и ранили около 200 в районе Бахмута за минувшие сутки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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По его словам, только за прошлые сутки россияне обстреливали Бахмут 266 раз из всех видов полевой и реактивной артиллерии, а также танков.
Он отметил, что ВСУ отбили более 15 атак оккупантов, противник потерял более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.
"Фронт правда гибкий, при такой интенсивности боев подразделениями бывает выгоднее отойти и перегруппироваться, а не так, как у россиян, когда бездумно бросают в бой людей и технику, продвигаясь большой ценой на несколько десятков метров", — сказал Череватый.
Спикер ВСУ подчеркнул, что украинские воины делают все, чтобы нанести противнику максимальные потери и минимизировать свои.
"Смотря что понимать под "постепенными успехами" РФ в Бахмуте, если речь идет о нескольких десятках метров, за которые они платят огромную цену, это нельзя назвать даже пирровой победой", — резюмировал он.
- 20 декабря Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области – самую горячую точку войны, город на линии фронта, где идут наиболее ожесточенные в последние недели бои с российскими оккупантами, в первую очередь с подразделениями кремлевской ЧВК Вагнера.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
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