Россия наступает в районе Бахмута, Донецка и Кременной. ВСУ отбили более 15 атак — карта
Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов у более 15 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что Силы обороны отбили атаки противника в районах Стельмаховки и Серебрянского лесничества в Луганской области.
В Донецкой области оккупанты атаковали в районе Верхнекаменского, Выемки, Веселого, Бахмута, Клещеевки, Опытного, Первомайского, Невельского и Красногоровки, но безуспешно.
Украинские артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки ударили по восьми районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и четырем складам боеприпасов врага.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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