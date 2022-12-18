Россия наступает в районе Бахмута, Донецка и Кременной. ВСУ отбили более 15 атак — карта

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов у более 15 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что Силы обороны отбили атаки противника в районах Стельмаховки и Серебрянского лесничества в Луганской области.

В Донецкой области оккупанты атаковали в районе Верхнекаменского, Выемки, Веселого, Бахмута, Клещеевки, Опытного, Первомайского, Невельского и Красногоровки, но безуспешно.

Украинские артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки ударили по восьми районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и четырем складам боеприпасов врага.

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Дмитро Гриниченко

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