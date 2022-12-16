Оккупанты продолжают искать слабые места в обороны ВСУ у Бахмута и Авдеевки – Генштаб

Сегодня, 16 декабря, российские войска продолжали искать слабые места в обороны Вооруженных Сил Украины у Бахмута и Авдеевки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

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"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия наших позиций, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва", – сообщают военные.

В этих районах россияне обстреливали более 20 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спирне, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили три района сосредоточения личного состава, пункт управления и боеприпасов оккупантов.

За сутки 15 декабря Силы обороны уничтожили 680 оккупантов.

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Наталія Медведєва

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