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Оккупанты продолжают искать слабые места в обороны ВСУ у Бахмута и Авдеевки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 18:21
Оккупанты продолжают искать слабые места в обороны ВСУ у Бахмута и Авдеевки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 16 декабря, российские войска продолжали искать слабые места в обороны Вооруженных Сил Украины у Бахмута и Авдеевки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

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"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия наших позиций, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва", – сообщают военные.

В этих районах россияне обстреливали более 20 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спирне, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили три района сосредоточения личного состава, пункт управления и боеприпасов оккупантов.

Читайте также: ВСУ накрыли оккупантов под Токмаком, в городе работают крематории – Генштаб

Наталія Медведєва
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сводка генштаб
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