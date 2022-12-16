ВСУ накрыли оккупантов под Токмаком, в городе работают крематории – Генштаб

Украинские военные результативно ударили по армии России в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области, в этом городе работают мобильные крематории. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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По уточненной информации, 14 декабря в районе Токмака украинские военные уничтожили 10 единиц российской техники – около 180 оккупантов ранены. В Лазурном Херсонской области уничтожено до 30 оккупантов. В Токмаке работают российские мобильные крематории.

За прошедшие сутки отбиты атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Черовнопоповки Луганской области.

Также отбиты атаки в районах Григорьевки, Выемки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Александрополя, Новобахмтовки, Невельского, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Авиация нанесла 22 удара по районам скопления сил и техники армии РФ, а также три – по позициям зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, четыре района скопления личного состава, шесть артиллерийских позиций, два склада боеприпасов и склад горючего.

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Марко Сировой

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