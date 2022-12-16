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Потери врага за день: 680 личного состава, пять танков, четыре РСЗО – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 10:46
Потери врага за день: 680 личного состава, пять танков, четыре РСЗО – Генштаб - Фото
Фото - Twitter Defense of Ukraine

По состоянию на утро 16 декабря, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 97 270 военнослужащих ВС РФ.

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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 15 декабря включительно:

личного состава — около 97 270 человек (+680 за прошедшие сутки);
танков — 2980 (+5);
боевых бронированных машин — 5952 (+6);
артиллерийских систем — 1946 (+3);
РСЗО — 410 (+4);
средств ПВО — 211 (-);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 264 (-);
автотехники и автоцистерн — 4563 (-);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1648 (+4);
спецтехники — ​​172 (-);
крылатых ракет — 592 (-).

Потери россиян на 16 декабря 2022 года (Фото – Генштаб ВСУ)

Читайте также: Российские оборонительные сооружения уязвимы для современных ударов – разведка Британии

Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ потери врага
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