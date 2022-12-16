Потери врага за день: 680 личного состава, пять танков, четыре РСЗО – Генштаб

По состоянию на утро 16 декабря, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 97 270 военнослужащих ВС РФ.

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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 15 декабря включительно:

личного состава — около 97 270 человек (+680 за прошедшие сутки);

танков — 2980 (+5);

боевых бронированных машин — 5952 (+6);

артиллерийских систем — 1946 (+3);

РСЗО — 410 (+4);

средств ПВО — 211 (-);

самолетов — 281 (-);

вертолетов — 264 (-);

автотехники и автоцистерн — 4563 (-);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1648 (+4);

спецтехники — ​​172 (-);

крылатых ракет — 592 (-).

ВСУ заявили, что в районе трассы Сватово – Кременная Силы обороны держат оккупантов "в тонусе".

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Сергій Бережний

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