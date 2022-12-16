Российские оборонительные сооружения уязвимы для современных ударов – разведка Британии

Оборонительные сооружения, которые Россия возводит вдоль фронта, вероятно, уязвимы для современных ударов. Об этом пишет разведка Великобритании.

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По словам британцев, последние снимки показывают, что российские войска тратят значительные силы на обустройство оборонительных позиций и отдают приоритет северному направлению, в районе Сватово.

Россияне следуют традиционным военным планам по созданию окопов, которые подобны периоду Второй мировой войне, пишут разведчики. Такие сооружения, вероятно, уязвимы для современных высокоточных ударов.

По оценке британцев, строительство оборонительных линий еще раз указывает, что РФ возвращается к позиционной войне, от которой за последние десятилетия отказались большинство современных западных армий.

ВСУ заявили, что в районе трассы Сватово – Кременная Силы обороны держат оккупантов "в тонусе".

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Марко Сировой

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