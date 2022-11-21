Россия, вероятно, поставит приоритетом сохранение контроля над Сватово – разведка Британии

Сохранение за собой оккупированного Сватово Луганской области, вероятно, будет приоритетом армии России. Об этом сообщается в отчете разведки Великобритании.

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В течение последней недели в районе Сватово продолжались артиллерийские перестрелки, говорят британцы. Россияне пытаются строить здесь оборонительные сооружения и укрепить оборону частично укомплектованными и плохо обученными резервистами.

Район Сватово становится более уязвимым флангом после освобождения западного берега Днепра, считают разведчики. Но это важный населенный пункт Луганской области – и российское командование, скорее всего, поставит сохранение контроля над ним политическим приоритетом.

Однако командование РФ сталкивается с реалиями, пытаясь поддерживать оборону и одновременно продвигаться в Донецкой области. Оборонительные и наступательные возможности РФ ограничиваются нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.

Утром 21 ноября Генштаб сообщил, что ВСУ накрыли колонну под Северодонецком, а оккупанты силой вывозят людей в Луганск.

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Марко Сировой

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