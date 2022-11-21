ВСУ накрыли колонну под Северодонецком, оккупанты силой вывозят людей в Луганск – сводка
Украинские военные поразили колонну армии России под Северодонецком, а оккупанты силой вывозят людей в Луганск. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Генштаб подтвердил поражение российской колонны в районе Сиротиного, южном пригороде Северодонецка. Потери армии РФ доразведываются.
Оккупанты продолжают принудительно переселять жителей оккупированных районов Луганской области. В частности, в Луганск силой перевезли жителей Беловодска.
За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в районах Бахмута, Белогоровки, Курдюмовки, Марьинки, Новомихайловки, Первомайского, Подгорного, Спорного, Стельмаховки и Яковлвевки Донецкой области.
Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по скоплениям оккупантов и столько же – по позициям ЗРК. Артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, склад боеприпасов, пять районов скопления сил и техники, а также еще два важных объекта.
- 20 ноября президент Зеленский заявил, что в Луганской области ВСУ с боями продвигаются вперед.
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