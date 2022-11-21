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ВСУ накрыли колонну под Северодонецком, оккупанты силой вывозят людей в Луганск – сводка

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 07:08
ВСУ накрыли колонну под Северодонецком, оккупанты силой вывозят людей в Луганск – сводка - Фото
Украинские военные, РСЗО (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные поразили колонну армии России под Северодонецком, а оккупанты силой вывозят людей в Луганск. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Генштаб подтвердил поражение российской колонны в районе Сиротиного, южном пригороде Северодонецка. Потери армии РФ доразведываются.

ВСУ накрыли колонну под Северодонецком, оккупанты силой вывозят людей в Луганск – сводка

Оккупанты продолжают принудительно переселять жителей оккупированных районов Луганской области. В частности, в Луганск силой перевезли жителей Беловодска.

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в районах Бахмута, Белогоровки, Курдюмовки, Марьинки, Новомихайловки, Первомайского, Подгорного, Спорного, Стельмаховки и Яковлвевки Донецкой области.

Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по скоплениям оккупантов и столько же – по позициям ЗРК. Артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, склад боеприпасов, пять районов скопления сил и техники, а также еще два важных объекта.

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Марко Сировой
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ВСУ северодонецк колонна армия рф войска россии сиротино
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