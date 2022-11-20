В Луганской области ВСУ с тяжелыми боями, но продвигаются вперед. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
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Президент отметил, что наиболее жесткие бои по-прежнему идут в Донецкой области, там количество российских обстрелов остается очень большим.
"Луганская область – понемногу и с боями двигаемся. На востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня", – сообщил он.
На юге, по его словам, ВСУ держат оборону и последовательно уничтожают военный потенциал оккупантов.
Президент заверил, что восстановление энергоснабжения, разминирование линий электропередачи и их ремонт продолжаются круглосуточно.
- Сегодня Зеленский также выступил перед форумом международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира "Франкофония", на котором сказал, что реализация десяти пунктов мирного плана Украины не просто остановит агрессию России, но восстановит стабильность и предсказуемость во всем мире.
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