Реализация десяти пунктов мирного плана Украины не просто остановит агрессию России, но восстановит стабильность и предсказуемость во всем мире. Это подчеркнул президент Владимир Зеленский в обращении по видеосвязи к форуму международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира Франкофония.

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Зеленский напомнил про десять пунктов мирного плана, которые он предложил в выступлении перед участниками G20, и указал, что их выполнение не просто прекратит российскую агрессию, но восстановит ​​стабильность и предсказуемость для всех в мире.

"Вот почему наша формула мира – это формула мира для всего мира", – сказал президент.

Он напомнил, что десятки стран в мире, чья безопасность напрямую зависит от сотрудничества с Украиной, знают, что Украина всегда им помогает. Но теперь международная помощь нужна самой Украине.

"Это не просто о нашей стране, которую Россия пытается захватить. Это не просто о нашей земле и ресурсах, которые Россия хочет присвоить. Это о большем. О стабильности для всех в мире", – сказал Зеленский.

Президент перечислил глобальные угрозы, которые обострились из-за вторжения России в Украину - радиационная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, – и заявил участникам конференции, что "мир в Украине – это мир и для вас".

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Сергій Бережний

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